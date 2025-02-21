Как подать заявление на субсидию арендованного жилья онлайн: ответ ПФУ

С 29 января 2025 г. в Украине стартовал экспериментальный проект по предоставлению субсидий на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Участники проекта "Субсидия на аренду жилья" могут подать все необходимые документы и заключить договор найма дистанционно через портал Пенсионного фонда Украины.

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В его пределах государство компенсирует переселенцам часть стоимости аренды, а арендодателям – налог на доходы физических лиц, единый налог или военный сбор. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ.

Как подать заявление?

Для участников проекта – нанимателя (ВПЛ) и наймодателя – предусмотрена возможность подачи заявления и заключения договора онлайн, без посещения учреждений. Документы подписываются в электронной форме посредством квалифицированной электронной подписи (КЭП).

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