Как поддерживать себя в форме и чувствовать себя здорово: топ-5 советов от британских ученых

Стресс и хроническая усталость часто преследуют многих из нас и приводят к недовольству собой, нервным расстройствам и депрессиям. Поэтому британские ученые разработали специальную программу для здоровой жизни, которая поможет жить в гармонии с собой.

Об этом пишет lady.tochka.net

Вот несколько принципов этой программы:

Задайте себе реальные цели и не будьте слишком суровым к себе. Чрезмерные требования могут привести к разочарованию и недовольству, что приведет к удручающему состоянию, низкой самооценке или депрессии.

Больше двигайтесь, особенно, если у вас сидячая работа. Физическая нагрузка оказывает положительное влияние на иммунитет и помогает снизить стресс. Также оно предотвращает ожирение и лишний вес.

Забудьте о строгих диетах, которые могут истощать организм и навредить здоровью. Скорее следует придерживаться сбалансированного питания.

Награждайте себя за достижения и помните быть менее строгим судьей для себя. Приятные подарки и признание могут поднять настроение и увеличить самооценку.

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Выбирайте спорт по своему вкусу, не поддавайтесь модным тенденциям, а занимайся тем, что действительно доставляет удовольствие. Таким образом, вы сможете добиться своих целей и наслаждаться процессом тренировок.

Запомните эти принципы и стремитесь к балансу между телом и душой, это поможет справиться со стрессом и усталостью.

Напомним, мы уже писали, какое снаряжение следует приобрести для домашней тренировки.

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