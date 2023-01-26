Как подготовить автомобиль к дальней поездке зимой: технические моменты и обязательные вещи

Незамерзайка, зимняя резина, щетка от снега – необходимы мелочи ежедневных поездок в зимнее время. А для дальнего путешествия, например, в командировку или отпуск, автомобиль нужно подготовить более продуманно. В рамках статьи перечислим необходимые действия, чтобы чувствовать себя уверенно и безопасно в пути.

Техосмотр

Как и перед летней дальней поездкой, перед зимним путешествием следует проверить в машине очевидные "уязвимые" места: уровень технических жидкостей, масла, давление в шинах и состояние самих покрышек, фары.

Если до очередного ТО осталось не так много сотен километров, а пробег во время каникул составит приличную цифру, следует провести техобслуживание заранее, поменять масло и фильтры, а возможно и антифриз и тормозную жидкость. В старых фильтрах наверняка есть вода, а значит, если она замерзнет, то двигатель не заведется. То же со свечами: чтобы не рисковать, можно не просто заменить старые свечи, а поставить зимние. Тормозная жидкость впитывает влагу, старый антифриз, в котором воды меньше заявленного количества, замерзает раньше. Если аккумулятор барахлит, лучше заменить его новым.

Что взять с собой в дорогую автомобилисту

В зависимости от дальности маршрута, список может незначительно изменяться – перечислим только основные пункты.

Минимальный набор инструмента – основные ключи, отвертки, тестер-пробник, кусок проволоки с "крокодилами" (как минимум – должно хватить от аккумулятора до бензонасоса) и рабочие перчатки.

Фонарь (желательно налобный) с новыми батарейками. Провод для "прикуривания" достаточной длины и сечения. Нелишними будут и запасные свечи.

Жидкости на доливку – концентрат для стеклоомывателя, моторное масло (в крайнем случае его можно долить и в трансмиссию), антифриз, питьевую воду, пятилитровую канистру с бензином.

Исправный огнетушитель, два крепких троса, аптечка для шин и людей, дополненная необходимыми лекарствами (капли от насморка, таблетки от головной боли и т.п.), сигнальный жилет и знак аварийной остановки.

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Планируете сворачивать с дороги – чтобы не застрять, положите в багажник противобуксовочные средства: цепи, траки, коврики, лопату и ручную лебедку. Научитесь устанавливать съемный буксировочный крючок и крепить трос.

Набор теплых вещей и бахил. Если промокнут ноги – вы сможете переодеть сухие носки, это придаст комфорт.

Для автономного обогрева, приготовления чая и еды – газовую плитку или сухое горючее, бензиновую грелку или термопакеты, спички, зажигалку.

Навигатор с актуальными картами, видеорегистратор, средства связи и зарядные устройства. Если вы едете компанией на нескольких машинах – обязательно заведите рации (подойдут портативные LPD или PMR станции). Это существенно облегчит общение в дороге и обгоны на трассе.

Сухой паек – печенье, консервы, шоколад. Наличие складного ножа и ложки также будет полезным.

Как распланировать маршрут

Сидя дома в теплом кресле возле компьютера, заранее составьте списки:

всех "правильных" АЗС на пути следования.

отелей, мотелей и остановочных площадок для ночлега.

телефонов эвакуаторов и автосервисов из ближайших населённых пунктов.

Наверняка вы находитесь в интернет-сообществах. Возьмите номера знакомых, живущих по дороге – это может помочь в трудные моменты. Предварительно узнайте у местных, по каким дорогам не стоит ехать из-за их плохого покрытия или пробок.

Выезжая из страны, обязательно уточните специфические требования к дорожному движению, перечень необходимых документов для прохождения таможни (страхование и т.п.).

Оставляйте запас времени на ухудшение погодных условий, чтобы не корректировать планы в пути.

Распространенное заблуждение – откладывать дела на последний момент. Заведите правило, что день перед стартом должен быть свободным. Потому что наверняка найдутся срочные хлопоты, которые вы легко сможете встроить в график.

Постарайтесь выспаться и не ешьте незнакомые продукты перед дорогой.

Соблюдайте ПДД, удерживайте автомобиль в исправном состоянии – и долгожданный отпуск или командировка запомнятся только самыми приятными впечатлениями.

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