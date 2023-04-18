Как подготовить теплицу к высадке рассады: секреты дачников

В Украине дачники совсем скоро начнут высаживать рассаду в теплицах. Однако перед этим теплицу нужно правильно подготовить.

В частности, нужно провести дезинфекцию теплицы и подготовить почву для высадки растений. У огородников есть свои секреты и советы по поводу того, как это правильно делать.

Процедуру дезинфекции почвы следует начинать за месяц до посадки растений. Таким образом, химические вещества успеют ослабить свое действие.

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Обеззараживать само строение теплицы нужно за две недели перед посадкой растений. В частности, можно использовать серные шашки.

Такой метод позволяет избавиться от тли, паутинного клеща и грибковых спор. Необходимо зажечь серные шашки и закрыть помещение теплицы на несколько дней.

Другим вариантом является гашеная известь. Смешать смесь с медным купоросом в пропорциях 3:1 и разбрызгать по поверхности теплицы.

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Чтобы обеззаразить почву в теплице, многие огородники используют разбрасывание горчицы. Она уничтожает личинки вредных насекомых и микробов.

Чтобы прогреть почву, нужно после разрыхления накрыть землю специальной черной пленкой до периода высадки растений. Также можно сделать в грядках по центру небольшие траншеи, которые следует пролить крутым кипятком.

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