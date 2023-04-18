Как подкармливать клубнику в конце апреля, чтобы получить богатый урожай

В апреле многие огородники рекомендуют использовать удобрения не только для рассады овощей в теплицах или на подоконниках, но и для клубники, сообщает YouTube-канал "Советы биолога". На канале рассказывается о простом и доступном способе приготовления удобрения для клубники из обычных продуктов, которые могут быть у каждой хозяйки.

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Одним из таких простых удобрений является раствор на основе гвоздики и ацетилсалициловой кислоты. Для приготовления следует взять одну чайную ложку гвоздики и одну таблетку аспирина и залить их литром теплой воды. Затем все это перемалывается блендером и разбавляется еще одним литром воды.

В результате получается 2 литра маточного раствора. Далее один стакан маточного раствора разбавляют пятью литрами воды. Этот раствор можно использовать как удобрение. Кусты клубники поливаются этим раствором один раз в 25-30 дней. Этот метод поможет обеспечить необходимое питание клубники для ее роста и развития.

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