Как подкармливать смородину перед зимой: лайфхак от опытных огородников

Чем удобрить смородину перед зимой, чтобы получить большой урожай весной

Эксперты раскрывают полезные советы по правильной последней подкормке кустов смородины перед наступлением зимы.

По данным "Апостроф", многие огородники уже взялись за подготовку своих смородиновых кустов к зиме, но важная последняя подкормка в этом сезоне может оказаться критической для будущего урожая этой замечательной ягоды.

Читайте также: Когда и как правильно садить свеклу на зиму

Эксперты рассказывают, что, чтобы удовлетворить потребности смородины и обеспечить ей надлежащее хранение и рост в следующем сезоне, следует учитывать следующую методику ее подкормки.

Сульфат калия: Разведите 30 г сульфата калия в 10 литрах воды и примените для полива смородиновых кустов. Это поможет подготовить растения к зиме и обеспечить им нужные минералы. Суперфосфат: Возьмите одно ведро воды и растворите в нем 20 г суперфосфата. Произведите удобрение смородиновых кустов этой смесью. Это комплексное мероприятие поможет восстановить растения после уборки урожая и гарантирует успешный рост и развитие в следующем сезоне.

Раньше мы писали о том, какие цветы можно посадить на зиму, чтобы весной они начали сходить сами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!