Как подкармливать смородину перед зимой: лайфхак от опытных огородников
Эксперты раскрывают полезные советы по правильной последней подкормке кустов смородины перед наступлением зимы.
По данным "Апостроф", многие огородники уже взялись за подготовку своих смородиновых кустов к зиме, но важная последняя подкормка в этом сезоне может оказаться критической для будущего урожая этой замечательной ягоды.
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Эксперты рассказывают, что, чтобы удовлетворить потребности смородины и обеспечить ей надлежащее хранение и рост в следующем сезоне, следует учитывать следующую методику ее подкормки.
- Сульфат калия: Разведите 30 г сульфата калия в 10 литрах воды и примените для полива смородиновых кустов. Это поможет подготовить растения к зиме и обеспечить им нужные минералы.
- Суперфосфат: Возьмите одно ведро воды и растворите в нем 20 г суперфосфата. Произведите удобрение смородиновых кустов этой смесью. Это комплексное мероприятие поможет восстановить растения после уборки урожая и гарантирует успешный рост и развитие в следующем сезоне.
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