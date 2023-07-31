Как подобрать идеальные солнцезащитные очки: советы от стилистки

Как подобрать солнцезащитные очки – как понять какая форма очков подходит

Без солнцезащитных очков не обойтись не только летом, когда солнце выжигает глаза, но и в другие времена года. Однако найти именно свою модель с первого раза – настоящее счастье.

Можно измерить весь ассортимент оптики, но так и остаться без очков. Об этом рассказала персональная стилистка Елена на своей TikTok-странице (@purpur.stylist) и поделилась тремя правилами подбора этого аксессуара.

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Три простых правила подбора оправы от стилиста:

1. Начало оправы там, где начало вашей брови.

2. Ширина переносицы должна быть равна ширине вашего носика по самой узкой части.

3. Самым главным правилом является то, что окончание очков (верхний правый угол, что у "ручек") всегда должен выходить в зону виска.

Стилистка посоветовала просто поставить карандаш на висок и опустить вниз – это и есть окончание ваших очков.

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