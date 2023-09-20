Как погладить вещи без утюга: лайфхаки

Утюг – незаменимая вещь в быту. Однако иногда им нельзя воспользоваться по тем или иным причинам. Что делать в этом случае?

Чтобы не идти на мероприятие или важную встречу в помятом и непрезентабельном виде, UAportal подготовил для вас лайфхаки, которые помогут разгладить одежду без утюга.

1. Паровая ванна

Это самый простой и доступный способ. Наберите в ванную горячую воду и развешайте над ней вещи, которые нужно расправить. Растяните складки руками. Кроме этого, небольшие складки можно распарить с помощью чайника.

2. Железная кружка

Если у вас есть металлическая кружка, то можете использовать ее в качестве утюга. Нагрейте кружку горячей водой и проведите по складкам.

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3. Раскаленная лампочка

Если нужно убрать складки на небольшой или тонкой одежде, можно использовать обычную лампочку, в частности настольную. Включи ее, подожди и ненадолго обмотайте одежду. Важно следить, чтобы не сжечь его.

4. Спрей для разглаживания

Смешайте в равной пропорции воду, девятипроцентный уксус и смягчитель для белья. Залейте в пульверизатор и опрыскивайте одежду.

5. Сядьте на вещь

Рассмотрите вещи на ровной поверхности и сядьте.

Отметим, что во избежание складки встряхните одежду после стирки и перед развешиванием белья. Также вы можете покупать одежду с синтетическими примесями, ведь на ней не будут образовываться складки.

Напомним, ранее мы писали о том, как гладить вещи вдвое быстрее с помощью фольги.

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