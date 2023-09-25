Как похудеть, если вы "сова": Специалисты назвали лучшее время для завтрака, обеда и ужина

В какое время нужно завтракать обедать и ужинать, чтобы похудеть

При обсуждении вопроса похудения мы обычно говорим о том, что мы едим или не едим. Однако важно также учитывать, когда мы употребляем пищу.

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Издание GoodToKnow рассмотрело научные исследования, указывающие на оптимальное время для завтрака, обеда и ужина. Исследователи подчеркивают, что эффективная диета, направленная на похудение, не ограничивается только выбором продуктов, сжигающих жир.

Она также учитывает, когда мы едим. Это может влиять на то, насколько мы чувствуем голод в течение дня, по словам личного тренера Мэдди Бидулфа. Хотя нет никакого магического решения похудеть, основная идея заключается в создании дефицита калорий. Но некоторые периоды могут быть более благоприятными для похудения, когда организм потребляет больше калорий без особого труда.

Согласно исследованиям Университета Мурсии (Испания), лучшим временем для завтрака является период между 7:00 и 7:11 утра. Обед лучше принимать с 12:30 до 13:00, но оптимальное время, по исследованиям, – 12:38. Относительно ужина, рекомендуется употреблять его с 18:00 до 18:30, но лучшее время – 18:14. Важно замечать, что порции должны быть ограничены.

А что касается перекусов? Исследования также указывают на оптимальное время для них: 11:01, 15:14 и 21:31. Это моменты, когда возможен легкий голод и сила воли может помочь в выборе здоровых перекусов. Доктор Клер Шорт, ведущая научная сотрудница Food Marble, рекомендует выбирать перекусы, богатые клетчаткой и белок, поскольку они способствуют ощущению сытости. Планирование перекусов заранее является ключом к успешному похудению.

Тем, кто не может проснуться рано, рекомендуется завтракать не позже, чем через час после пробуждения, по совету доктора Шорта. Это поможет контролировать гормоны голода и поддерживать чувство сытости. Относительно других приемов пищи важно соблюдать ритм и распределение калорий. Планирование обеда в 13:00 и ужин в 18:00 соответствует биологическому ритму организма.

Важно не пропускать прием пищи, поскольку это может привести к негативным последствиям, включая нарушение метаболизма. Завтрак, например, помогает снизить вероятность импульсивных перекусов, помогая испытывать сытость к обеду.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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