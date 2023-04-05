Как покрасить яйца в космический узор с помощью черники

Хотите украсить пасхальные яйца ярким космическим узором? Тогда воспользуйтесь простым рецептом, который предложил луцкий фотограф и видеограф Юрий Бочко, часто бывает на Шацких озерах и любит отдыхать на лоне природы с друзьями, где он и собрал чернику, которая необходима для этого способа.

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Как покрасить яйца в цвет космоса:

Сначала подготовьте пол литра воды и высыпьте туда замороженные черники;

Добавьте одну столовую ложку уксуса, чтобы лучше закрепить краску на яйце;

Положите яйца в смесь и доведите до кипения;

В скором времени они станут яркими и прекрасными.

Для того чтобы сделать свои яйца еще лучше, вы можете использовать блестки для украшения и декорирования. Но не забудьте про перчатки! Это поможет избежать загрязнения рук.

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Этот рецепт – отличный способ провести время с детьми и занять их интересным делом. Так с помощью замороженных черники вы сможете сделать свои праздники еще более незабываемыми.

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