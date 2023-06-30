Как поливать лаванду, чтобы пышно росла: секреты опытных огородников

Существуют три главные причины высаживать лаванду в вашем саду: ее приятный аромат, способность украсить любую клумбу и отпугивать надоедливых насекомых. В общем, лаванда является неприхотливым растением, но важно правильно соблюдать режим полива.

Следует отметить, что лаванда не переносит чрезмерную влажность. Мы подскажем, как ускорить рост лаванды.

Лаванде требуются соответствующие условия. Во-первых, она нуждается в солнечном месте, а во-вторых, почва должна быть водопроницаемой, поскольку эти растения не переносят избытка влажности. Если не обратить внимания на эти важные моменты, даже регулярный полив не сделает вашу лаванду пышной и ароматной.

Правила полива лаванды

Лаванда является сухостойким растением и нуждается в поливе только во время продолжительных жарких периодов. Вы можете проверить влажность верхнего и глубинного слоев почвы: если они очень сухие, можно начинать полив.

Поливайте лаванду только в корневую зону и равномерно. От слишком увлажненной почвы корни могут начать гнить и заболеть грибком.

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Лаванду, выращенную в горшках, следует поливать чаще, но осторожно во избежание затопления корневой системы.

Для полива используйте обычную воду. Но иногда можно делать кальциевое удобрение. Его очень просто приготовить: измельчите скорлупу от нескольких яиц, залейте их водой и сварите. Готовый раствор оставьте в неделю, перемешивая ежедневно. Таким удобрением лаванду можно поливать раз в месяц.

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