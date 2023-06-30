Как поливать лаванду, чтобы пышно росла: секреты опытных огородников
Существуют три главные причины высаживать лаванду в вашем саду: ее приятный аромат, способность украсить любую клумбу и отпугивать надоедливых насекомых. В общем, лаванда является неприхотливым растением, но важно правильно соблюдать режим полива.
Следует отметить, что лаванда не переносит чрезмерную влажность. Мы подскажем, как ускорить рост лаванды.
Лаванде требуются соответствующие условия. Во-первых, она нуждается в солнечном месте, а во-вторых, почва должна быть водопроницаемой, поскольку эти растения не переносят избытка влажности. Если не обратить внимания на эти важные моменты, даже регулярный полив не сделает вашу лаванду пышной и ароматной.
Правила полива лаванды
Лаванда является сухостойким растением и нуждается в поливе только во время продолжительных жарких периодов. Вы можете проверить влажность верхнего и глубинного слоев почвы: если они очень сухие, можно начинать полив.
Поливайте лаванду только в корневую зону и равномерно. От слишком увлажненной почвы корни могут начать гнить и заболеть грибком.
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Лаванду, выращенную в горшках, следует поливать чаще, но осторожно во избежание затопления корневой системы.
Для полива используйте обычную воду. Но иногда можно делать кальциевое удобрение. Его очень просто приготовить: измельчите скорлупу от нескольких яиц, залейте их водой и сварите. Готовый раствор оставьте в неделю, перемешивая ежедневно. Таким удобрением лаванду можно поливать раз в месяц.
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