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Как получить доплату ко Дню независимости пенсионеру: подробности

Цихоцкая Мария

Как получить доплату ко Дню независимости пенсионеру: подробности
Пенсионеры и ветераны смогут получить дополнительные выплаты ко Дню независимости

В августе ко Дню Независимости Украины пенсионеры и ветераны смогут получить дополнительные выплаты. Для этого им нужно подать заявление на получение разового пособия до 1 августа. Об этом пишет 24 tv.ua.

Кто имеет право на выплату:

  • Пенсионеры:
    • Участники боевых действий
    • Инвалиды войны
    • Жертвы нацистских преследований
    • Члены семей погибших ветеранов войны
    • Пострадавшие участники Революции Достоинства
    • Бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей
  • Ветераны войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами
  • Граждане, имеющие право на выплату, но не пенсионеры и не проходящие службу или не работающие

Размер помощи:

  • Участники войны, бывшие узники концлагерей и гетто, лица, принудительно вывезенные на работы - 450 гривен;
  • Члены семей погибших ветеранов войны и некоторых других категорий – 650 гривен;
  • Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние заключенные концлагерей – 1 000 гривен;
  • Лица с инвалидностью в результате войны III группы – 2 700 гривен;
  • Лица с инвалидностью в результате войны II группы – 2 900 гривен;
  • Те, кто имеет особые заслуги перед Родиной и лица с I группой инвалидности из-за войны войны - 3 100 гривен.

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Как получить выплату:

Пенсионеры:

  • Пособие будет выплачено вместе с пенсией в августе без дополнительного обращения.

Ветераны войны, которые проходят службу, работают и не являются пенсионерами:

  • Следует подать заявление через вебпортал Пенсионного фонда Украины.

Граждане, имеющие право на выплату, но не пенсионеры и не проходящие службу или не работающие:

  • Следует подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Выплата будет произведена по месту жительства на текущий счет в банке.

Ранее UAportal рассказывал, что некоторым пенсионерам в Украине не будут повышать выплаты.

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