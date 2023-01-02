Как получить новое пенсионное удостоверение: пояснение от ПФУ

Каждый человек в Украине, достигающий пенсионного возраста, должен получить пенсионное удостоверение. Выдачей таких документов занимаются органы Пенсионного фонда Украины.

Чтобы получить пенсионное удостоверение, нужно обратиться с соответствующим заявлением в ПФУ. Это можно сделать только лично.

Как заказать пенсионное удостоверение:

Лично подать заявление в территориальный орган Пенсионного фонда Украины по месту жительства. Подать заявление в личном кабинете портала электронных услуг ПФУ по ссылке. Когда вы зайдете на портал, необходимо авторизироваться и выбрать раздел "О пенсионном обеспечении". Чтобы авторизироваться, воспользуйтесь функцией "Дія.Підпис" или квалифицированной электронной подписью (КЭП). Можно также зарегистрироваться благодаря электронной идентификации ID.GOV.UA, в частности, с помощью технологии Bank ID. Также заказать пенсионное удостоверение можно в мобильном приложении "і фонд". Установите приложение и выберите "К ПФУ", затем "Коммуникации к ПФУ" и "Изготовление пенсионного удостоверения".

Если вы потеряли пенсионное удостоверение, или если оно оказалось непригодным, вам также необходимо подать в пенсионные службы соответствующее заявление.

В Пенсионном фонде отметили, что электронное отображение пенсионного удостоверения в мобильном приложении "Дія" является альтернативой бумажному пенсионному удостоверению. Она имеет такую же юридическую силу, как и обычный бумажный документ.

Напомним, что Пенсионный фонд предупредил украинских пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, которые могут прекратить начисление пенсий. Это произойдет, если пенсионеры в течение шести месяцев не будут снимать средства с карточек.

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