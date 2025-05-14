Как получить отсрочку от мобилизации по уходу и кто имеет на нее право: ответ юриста
Оформление отсрочки от мобилизации по уходу за близкими родственниками предполагает учет нескольких важных аспектов.Один из ключевых — пенсионный возраст супругов, за которым осуществляется уход.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий." С момента введения военного положения в Украине продолжается общая мобилизация. Однако определенные категории граждан имеют право на отсрочку, в частности те, кто официально ухаживает за родственниками, нуждающимися в постоянном надзоре. Такая потребность должна быть подтверждена соответствующими медицинскими средствами.
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Пенсионный возраст и статус нетрудоспособности
Юрист привел пример обращения гражданина, который хотел получить отсрочку по уходу за отцом-инвалидом. При этом отец имеет жену пенсионного возраста, что вызвало вопрос, влияет ли ее статус на возможность оформления отсрочки.
По словам Владислава Дерия, ключевое значение имеет статус нетрудоспособности другого из супругов.
- лица, достигшие пенсионного возраста;
- лица с инвалидностью I, II или III группы.
Таким образом, если жена отца также является пенсионеркой, она официально признается нетрудоспособной.
Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.
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