Как получить отсрочку от мобилизации по уходу и кто имеет на нее право: ответ юриста

Оформление отсрочки от мобилизации по уходу за близкими родственниками предполагает учет нескольких важных аспектов.Один из ключевых — пенсионный возраст супругов, за которым осуществляется уход.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий." С момента введения военного положения в Украине продолжается общая мобилизация. Однако определенные категории граждан имеют право на отсрочку, в частности те, кто официально ухаживает за родственниками, нуждающимися в постоянном надзоре. Такая потребность должна быть подтверждена соответствующими медицинскими средствами.

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Пенсионный возраст и статус нетрудоспособности

Юрист привел пример обращения гражданина, который хотел получить отсрочку по уходу за отцом-инвалидом. При этом отец имеет жену пенсионного возраста, что вызвало вопрос, влияет ли ее статус на возможность оформления отсрочки.

По словам Владислава Дерия, ключевое значение имеет статус нетрудоспособности другого из супругов.

лица, достигшие пенсионного возраста;

лица с инвалидностью I, II или III группы.

Таким образом, если жена отца также является пенсионеркой, она официально признается нетрудоспособной.

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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