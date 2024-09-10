Как получить пособие по безработице после смены места жительства

В результате военных действий многие украинцы были вынуждены изменить свое место жительства. Для оказавшихся в такой ситуации безработных возникает вопрос: как быть со статусом безработного и получением пособия по безработице? Об этом пишет РБК.

Что говорит законодательство?

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №446 от 30 марта 2023 года, процедура регистрации и перерегистрации безработных четко определена. Если безработный сменяет место жительства, ему необходимо выполнить следующие шаги:

После переезда следует обратиться в центр занятости за новым местом жительства. Необходимо подать заявление о предоставлении пособий по безработице и социальным услугам. На основании поданного заявления центр занятости создает новую персональную карту безработного. С момента подачи заявления в новом центре занятости автоматически прекращается регистрация в предыдущем центре.

Особенности для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ):

Для ВПЛ действуют дополнительные упрощения. Перерегистрация производится по месту их фактического пребывания, что позволяет получить необходимую помощь независимо от места постоянной регистрации.

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Почему важно перерегистрироваться?

Перерегистрация позволяет непрерывно получать пособие по безработице. Центр занятости по новому месту жительства предоставит информацию об актуальных вакансиях в вашем регионе. Вы сможете воспользоваться всеми социальными услугами, предоставляемыми центром занятости.

Что нужно знать:

Для перерегистрации необходимо иметь паспорт, идентификационный код и другие документы, которые могут потребоваться. Чем быстрее вы обратитесь в новый центр занятости, тем быстрее сможете получить необходимую помощь.

Смена места жительства из-за войны – это вынужденный шаг для многих украинцев. Однако благодаря четко определенной процедуре перерегистрации безработные могут продолжать получать необходимую поддержку от государства.

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