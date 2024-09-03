Скільки пенсіонерів в Україні отримають пенсію меншу ніж 3 000 грн

Багато українців отримують пенсію, що не перевищує 3 тисячі гривень. Станом на 1 липня таких людей налічується 26,14% від загальної кількості.

З 1 березня 2024 року мінімальна пенсія була підвищена. ЇЇ розмір залежить від стану здоров’я, кількості набутого стажу та віку особи. Про це пише 24 канал.

Мінімальні виплати, що не перевищують 3 тисячі гривень, отримують:

пенсіонери, які не працюють (незалежно від стажу) – щонайменше 2 725 гривень;

пенсіонери до 70 років з повним стажем 30 років для жінок та 35 років для чоловіків – 2 980 гривень.

Читайте також: На які доплати до пенсії можна розраховувати 65-річним пенсіонерам

При цьому мінімальні виплати понад 3 тисячі гривень передбачені для:

пенсіонерів віком від 70 до 80 років з повним страховим стажем 30/35 років – 3 240 гривень;

осіб, старших за 80 років, які мають страховий стаж 20/25 років – 3 370 гривень;

пенсіонерів від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж 30/35 років – 3 370 гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому українським пенсіонерам можуть зменшити пенсії у вересні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!