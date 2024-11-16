Как получить справку об отсутствии задолженности за газ онлайн: краткая инструкция

Украинцы теперь могут быстро и удобно получить справку о состоянии счета, подтверждающую отсутствие задолженности по оплате газа.

Для получения такой справки нужно выполнить несколько простых шагов в своем личном кабинете на сайте ГК "Нафтогаз Украины". Это поможет сэкономить время и избежать необходимости посещать отделение лично. Об этом сообщает ГК "Нафтогаз Украины".

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Компания предоставила инструкцию для пользователей. Следовательно, для получения справки об отсутствии задолженности следует:

Войти в личный кабинет, используя свой логин и пароль. Открыть раздел "Онлайн услуги". Выбрать пункт "Справка о состоянии счета" из списка документов. Нажмите кнопку "Сформировать", после чего документ станет доступным для загрузки или его можно отправить на электронную почту.

Если возникают трудности, работники компании советуют обращаться в службу поддержки, которая предоставит разъяснение и помощь.

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