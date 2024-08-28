Как получить статус инвалида: юридическое объяснение

Получение статуса лица с инвалидностью – это процесс, требующий определенной подготовки и знания своих прав. Давайте разберемся поподробнее, как это сделать. Об этом пишет 24 tv.ua.

Что такое инвалидность?

Инвалидность – это стойкое нарушение здоровья, которое приводит к ограничению жизнедеятельности. В Украине выделяют три группы инвалидности:

I группа: Самое тяжелое состояние, когда человек не может самостоятельно обслуживать себя и нуждается в постоянном уходе.

Самое тяжелое состояние, когда человек не может самостоятельно обслуживать себя и нуждается в постоянном уходе. II группа: Устойчивые, определенно тяжелые нарушения функций организма. Человек способен к самообслуживанию, но нуждается в помощи.

Устойчивые, определенно тяжелые нарушения функций организма. Человек способен к самообслуживанию, но нуждается в помощи. III группа: Устойчивые нарушения умеренной тяжести. Часто такие люди трудоспособны, но нуждаются в социальной защите.

Процедура оформления инвалидности

Обращение к семейному врачу: Первым шагом является обращение к семейному врачу. Он проведет осмотр, заполнит необходимую медицинскую документацию (форма 088/о) и предоставит направление на медико-социальную экспертизу (МСЭК). Обследование в ЛКК: Врачебно-консультативная комиссия (ЛКК) при медицинском учреждении рассмотрит вывод семейного врача и другие медицинские документы. В случае необходимости могут назначить дополнительные обследования. Медико-социальная экспертиза (МСЭК): После утверждения вывода ЛКК пациента направляют на МСЭК. Экспертная комиссия принимает окончательное решение об установлении группы инвалидности и назначении реабилитационных мероприятий.

Необходимые документы

Направление на МСЭК (форма 088/о) Заполняется семейным врачом и ЛКК.

Заполняется семейным врачом и ЛКК. Паспорт: Документ, удостоверяющий личность.

Документ, удостоверяющий личность. Медицинская карта: Вся информация о состоянии здоровья.

Вся информация о состоянии здоровья. Трудовая книжка Для подтверждения трудового стажа.

Для подтверждения трудового стажа. Медицинские справки: Согласно заболеванию (хирургу, неврологу, терапевту и т.п.), рентгенограммы, результаты анализов.

Согласно заболеванию (хирургу, неврологу, терапевту и т.п.), рентгенограммы, результаты анализов. Другие документы В зависимости от конкретного случая могут потребоваться дополнительные документы (например, заключение психолога, справка об условиях труда).

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Важные нюансы

Сроки: Процедура установления инвалидности может занять некоторое время.

Процедура установления инвалидности может занять некоторое время. Реабилитация: После установления инвалидности МСЭК разрабатывает индивидуальную программу реабилитации.

После установления инвалидности МСЭК разрабатывает индивидуальную программу реабилитации. Пересмотр: инвалидность устанавливается на определенный срок, после чего необходимо проходить пересмотр.

инвалидность устанавливается на определенный срок, после чего необходимо проходить пересмотр. Социальные гарантии: Лица с инвалидностью имеют право на ряд социальных гарантий (пенсия, льготы, пособие по уходу и т.п.).

Куда обращаться?

Обратиться за оформлением инвалидности можно к своему семейному врачу или непосредственно к медико-социальной экспертной комиссии по месту жительства.

Напомним, ранее в ПФУ предложили новую услугу для пенсионеров.

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