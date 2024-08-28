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Як отримати статус інваліда: юридичне пояснення

Ціхоцька Марія

Як отримати статус інваліда: юридичне пояснення
В Україні виділяють три групи інвалідності

Отримання статусу особи з інвалідністю – це процес, який потребує певної підготовки та знання своїх прав. Давайте розберемося детальніше, як це зробити. Про це пише 24 tv.ua.

Що таке інвалідність?

Інвалідність – це стійке порушення здоров’я, яке призводить до обмеження життєдіяльності. В Україні виділяють три групи інвалідності:

  • I група: Найважчий стан, коли людина не може самостійно обслуговувати себе і потребує постійного догляду.
  • II група: Стійкі, виразно важкі порушення функцій організму. Людина здатна до самообслуговування, але потребує допомоги.
  • III група: Стійкі порушення помірної важкості. Часто такі люди працездатні, але потребують соціального захисту.

Процедура оформлення інвалідності

  1. Звернення до сімейного лікаря: Першим кроком є звернення до сімейного лікаря. Він проведе огляд, заповнить необхідну медичну документацію (форма 088/о) та надасть направлення на медико-соціальну експертизу (МСЕК).
  2. Обстеження в ЛКК: Лікарсько-консультативна комісія (ЛКК) при медичному закладі розгляне висновок сімейного лікаря та інші медичні документи. Якщо є необхідність, можуть призначити додаткові обстеження.
  3. Медико-соціальна експертиза (МСЕК): Після затвердження висновку ЛКК, пацієнта направляють на МСЕК. Експертна комісія приймає остаточне рішення про встановлення групи інвалідності та призначення реабілітаційних заходів.

Необхідні документи

  • Направлення на МСЕК (форма 088/о): Заповнюється сімейним лікарем та ЛКК.
  • Паспорт: Документ, що посвідчує особу.
  • Медична карта: Вся інформація про стан здоров’я.
  • Трудова книжка: Для підтвердження трудового стажу.
  • Медичні довідки: Відповідно до захворювання (хірурга, невролога, терапевта тощо), рентгенограми, результати аналізів.
  • Інші документи: Залежно від конкретного випадку можуть знадобитися додаткові документи (наприклад, висновок психолога, довідка про умови праці).

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Важливі нюанси

  • Терміни: Процедура встановлення інвалідності може тривати деякий час.
  • Реабілітація: Після встановлення інвалідності, МСЕК розробляє індивідуальну програму реабілітації.
  • Переогляд: Інвалідність встановлюється на певний строк, після чого необхідно проходити переогляд.
  • Соціальні гарантії: Особи з інвалідністю мають право на ряд соціальних гарантій (пенсія, пільги, допомога по догляду тощо).

Куди звертатися?

Звернутися за оформленням інвалідності можна до свого сімейного лікаря або безпосередньо до медико-соціальної експертної комісії за місцем проживання.

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