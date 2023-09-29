Как помыть окна до блеска с помощью чая: неожиданный лайфхак

Для тех, кто постоянно занимается поддержкой чистоты в своем доме, известно, что окна после дождя нуждаются в особом внимании. Чтобы избавиться от пятен и накапливающейся на стекле грязи, обычно нужно мыть их довольно часто.

Однако существует хитрость, позволяющая забыть об этом ежедневном задании и сохранить окна чистыми и блестящими, которыми поделились в издании "Телеграф".

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Эта методика требует только одного компонента, который есть под рукой – чая. Отмывать стекло можно обычным заваренным чаем, избегая использования специализированных магазинных средств, часто оставляющих на поверхности тонкий липкий слой.

Для приготовления чайного средства вам понадобится очень крепкая заварка. Чтобы ее приготовить, используйте 4 пакетика чая на один стакан воды.

Пока чай заваривается и остывает, следует подготовить окна, очистив их от пыли с помощью мягкой тряпки, смоченной в чистой воде. Затем просто протрите стекло заваркой, оберегая пластиковые рамы. Этот простой чайный раствор эффективно очистит ваши окна и снабдит их блестящим видом на длительное время.

Если во время процесса мытья окон попала заварка на пластик или если нужно удалить желтизну из пластиковых рам, можно использовать раствор, приготовленный на основе таблетки для посудомоечной машины. Для этого растворите моющую таблетку в 800 мл теплой воды, нанесите полученный раствор на оконные рамы с помощью пульверизатора, оставьте на 20-30 минут, затем тщательно смойте чистой водой и обязательно вытрите сухо.

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.

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