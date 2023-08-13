Как понять, что чеснок уже созрел и когда его собирать

Когда копать чеснок 2023 года - Когда можно извлекать чеснок и как понять, что чеснок созрел

Собирать чеснок нужно, когда он полностью созреет. Для этого важно уметь определить его зрелость и правильно хранить для продолжительной свежести урожая.

В Telegram-канале "Дача. Сад и огород" объяснили, что у созревшего чеснока желтеют нижние листья, а чешуи становятся плотными, крепкими. Как только это произойдет, уборку летнего чеснока нужно провести в течение 5-7 дней – передержанные в земле головки со временем будут плохо храниться и могут загнить.

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Нельзя допускать полного высыхания ботвы, потому что она легко отрывается, а луковица распадается на зубки, и такой чеснок не подходит для длительного хранения.

Также агрономы определяют время уборки по стрелкам растения – если семена созреют и оболочки соцветий начнут лопаться, чеснок готов к выкапыванию.

Кроме того, профессионалы рекомендуют удалять стрелки чеснока, когда они вырастут до 10 см, иначе на хороший урожай можно не рассчитывать. Незадолго до уборки нужно отгрести почву от луковиц – это способствует созреванию чеснока.

Когда убирать чеснок в 2023 году по лунному календарю

Садоводы пользуются лунным календарем для посадки и уборки урожая. Как известно, фазы Луны оказывают влияние на растения, их рост.

В 2023 году убирать чеснок, посаженный весной, рекомендуется:

25-26 августа,

4-5, 22-23, 26-28 сентября.

Эти даты считаются наиболее благоприятными, поскольку чеснок будет хорошо сохраняться.

Когда нельзя убирать чеснок в 2023 году

По лунному календарю есть и неблагоприятные дни для уборки чеснока, посаженного под зиму. Нежелательно копать его в следующие даты:

22-24 августа,

1-3, 6, 7, 19-20, 29-30 сентября.

Если собрать чеснок в эти даты, он будет плохо храниться и быстро начнет гнить. Но для собственного употребления (в пищу или для консервации) можно убирать в любой день.

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