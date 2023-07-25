Как понять, что крыжовник пора собирать: советы огородников

Обычно в конце июня уже можно собирать крыжовник. если речь идет о раннеспелых сортах. Среднеспелые ягоды можно собирать в июле, а позднеспелые – в августе.

Чтобы определить, когда крыжовник достиг своей зрелости, следует обращать внимание на несколько характерных признаков.

Ягоды должны достичь оптимального размера и степени зрелости в соответствии с их сортом. Во-вторых, спелые ягоды легко отделяются от плодоножки. При нажатии и деформации они должны слышаться хрустящие звуки.

Также кожура спелого крыжовника должна быть жесткой и упругой, а вкус должен быть слегка кисловатым.

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Если вы вдруг сорвали зеленые плоды, не следует употреблять их в пищу, а лучше использовать для консервации или замораживания для дальнейших кулинарных экспериментов.

Что касается сбора крыжовника, для промышленных масштабов используют специальные машины, но выращивающие его для себя дачники обычно собирают урожай вручную. Нужно быть осторожным, поскольку крыжовник может колоться и вызывать порезы на пальцах. Чтобы избежать этого, можно использовать вилку или щипцы при сборе ягод.

Напомним, мы уже писали, как сделать удобрение для крыжовника.

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