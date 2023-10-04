Как понять, что у орхидеи грибковое заболевание: запах напоминает мертвую рыбу

Орхидеи очень восприимчивы к корневой гнили, поэтому внимательность к предупредительным признакам важна для долголетия растения. Самая распространенная бактериальная болезнь орхидей создает неприятный запах, часто напоминающий мертвую рыбу.

Утрата корней из-за чрезмерного или недостаточного полива является одной из основных причин гибели орхидей. Об этом сообщает Express.co.uk.

Влажные листья в сочетании с высокой влажностью создают основу для распространения грибковых и бактериальных заболеваний. Поскольку такие заболевания, как гниль, распространяются с бешеной скоростью, владельцам орхидей рекомендуется действовать быстро, чтобы предотвратить гибель растения.

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К счастью, если проблема обнаружена рано, ее можно решить одним из двух способов. В частности, можно пропустить через горшок теплую воду на одну минуту, чтобы стек излишек, и оставить цветок на 24 часа.

Кроме того, если цветок был извлечен из горшка, корни можно погрузить в небольшую емкость или полить, пока они не начнут нарастать. Независимо от того, какую технику вы выберете, убедитесь, что листья орхидеи всегда остаются сухими.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

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