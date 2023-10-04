Як зрозуміти, що в орхідеї грибкове захворювання: запах нагадує мертву рибу

Орхідеї дуже сприйнятливі до кореневої гнилі, тому уважність до попереджувальних ознак є важливою для довголіття рослини. Найпоширеніша бактеріальна хвороба орхідей створює неприємний запах, який часто нагадує мертву рибу.

Втрата коренів через надмірний або недостатній полив є однією з основних причин загибелі орхідей. Про це повідомляє Express.co.uk.

Вологе листя в поєднанні з високою вологістю створює основу для поширення грибкових і бактеріальних захворювань. Оскільки такі захворювання, як гниль, поширюються з шаленою швидкістю, власникам орхідей рекомендується діяти швидко, щоб запобігти загибелі рослини.

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На щастя, якщо проблему виявлено рано, її можна вирішити одним із двох способів. Зокрема, можна пропустити через горщик теплу воду на одну хвилину, щоб стік надлишок, і залишити квітку на 24 години.

Крім того, якщо квітка була вийнята з горщика, коріння можна занурити в невелику ємність або полити, поки воно не почне наростати. Незалежно від того, яку техніку ви виберете, переконайтеся, що листя орхідеї завжди залишається сухим.

Нагадаємо, ми вже писали, що заборонено робити при вирощуванні орхідеї.

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