Как понять, что вас объявлено в розыск ТЦК: объяснение юриста

В Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, развязанной Россией. В этой связи территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) имеют право объявлять в розыск лиц, уклоняющихся от военного учета или мобилизации.

О механизмах такого розыска рассказала юрист акционерного общества Evrikalaw Мирослава Мостова в комментарии для " Фокуса ". По ее словам, ТЦК совместно с полицией могут инициировать розыск военнообязанного согласно нормам законодательства, в частности, статьи 38 и 39 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", правительственное постановление №921 и соответствующие приказы Минобороны. Эти документы регламентируют порядок ведения военного учета и действия в тех случаях, когда гражданин не появляется без уважительной причины. Розыск в таких случаях – это форма административного воздействия.

Юрист объяснила, что проверить, находится ли лицо в розыске, можно двумя способами:

направить официальный запрос в ТЦК и СП по месту регистрации;

воспользоваться онлайн-сервисом "Резерв+".

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Если человек уже внесен в розыск, он должен явиться в ТЦК лично, получить постановление о привлечении к административной ответственности, уплатить штраф и обновить свои учетные данные.

Мостова также подчеркнула, что следует соблюдать требования действующего законодательства во избежание штрафов и административных санкций. В частности, речь идет о соблюдении правил военного учета, а также положений по обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Процедура розыска начинается, когда руководитель ТЦК обращается в Национальную полицию с просьбой задержать и доставить в центр лицо, не исполняющее мобилизационную обязанность. В таких случаях данные могут быть внесены в Единую информационную систему МВД или реестр "Оберег".

Напомним, мы уже писали, какая категория военнообязанных имеет право на отсрочку с 1 мая.

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