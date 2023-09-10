Как постирать большое одеяло или плед вручную: советы хозяек
Как постирать большое одеяло или плед вручную: советы хозяек
Двухспальное одеяло обычно не помещается в барабан стиральной машины. Существует несколько способов, как вы можете постирать ее дома.
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Как постирать вещи, которые не помещаются в стиральную машину:
- Наполните ванну теплой водой, желательно 40 °C.
- Добавьте в воду порошок или гель для деликатной стирки. Если есть жирные пятна на ткани, добавьте немного жидкости для мытья посуды.
- Когда растворится порошок, поместите одеяло или плед в ванну, чтобы ткань была полностью погружена в воде.
- Подождите 3-4 часа, затем заходите и начните ходить по ткани. Вы можете это делать босыми ногами или надеть чистые резиновые сапоги.
- Если вещь была очень загрязнена, можно спустить грязную воду, заполнить ванну снова, добавить порошок или гель и повторить процесс.
После этого одеяло нужно прополоскать, меняя воду несколько раз, а затем отжать. Мокрые одеяла или пледы будут очень тяжелыми, поэтому важно выжать остатки воды.
После этого положите вещи на табуретки или другую опору и оставьте их просушивать в течение нескольких часов или даже на ночь.
Напомним, мы уже писали, как приготовить эффективное средство для стирки.
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