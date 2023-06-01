Как повысить урожайность овощных культур с помощью хлебного настоя: действенный метод от огородников

Чтобы повысить урожайность овощей можно использовать для их подкормки хлебный настой. Его можно сделать из хлебных корок, засохшего хлеба. Лучше делать настой из ржаного хлеба, ведь он содержит железо, калий, кальций, магний, марганец, медь, натрий, селен, фосфор, цинк.

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Способ приготовления настоя:

1. Возьмите черствый хлеб и опустите в емкость с теплой водой. Вода должна полностью покрывать хлеб.

2. Хлеб разомните и поставьте под гнет на 2-3 дня в теплое место.

3. Когда появится пена – настой готов. Хлеб извлеките, отожмите, а настой разведите водой в пропорции 1:3.

Благодаря хлебному настою развивается полезная микрофлора, улучшающая питание растений. Повторяйте подкормку каждые 7-10 дней.

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