Как позировать для съемок портрета: топ-6 советов профессиональных фотографов

От ракурса, света и позы зависит какой результат портретной съемки получится. Неправильное позирование способно испортить самую красивую внешность и фигуру. Мы подскажем, как вести себя во время портретной съемки.

Прямой ракурс, серьезный взгляд на камеру, застывшая поза

Фото в формате "на документы" не очень целесообразно в этом случае. Альтернативой станут профиль, анфас на 3/4, взгляд через плечо и другие позы.

Слишком прямая шея или шея в складках

Позы, во время которых нужно напрягать связки и неестественно держать голову смотрятся некрасиво.

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Обрезанные кисти, локти, колени

Конечности не должны появляться в кадре ниоткуда и исчезать за краем. Локти и колени, изогнутые под прямым углом, выглядят напряженно.

Открытая ладонь, безжизненная или напряженная кисть выглядят некрасиво.

Прижатые к телу руки

Займите руки в кадре, разместив их на талии или бедрах, прикасайтесь к лицу, поправляйте волосы.

Обрубленные стопы

Ставьте ноги как на картине "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли. Кроме того, чтобы выглядеть стройнее, скрестите ноги или поставьте одну ногу опорной, а другую слегка заведите за нее.

Напомним, мы уже писали, как сделать идеальное селфи.

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