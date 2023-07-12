Как правильно хранить хлеб в жару, чтобы он долго не портился

Как правильно хранить хлеб летом, чтобы он дольше оставался свежим

Роскошные деревянные или стильные пластиковые хлебницы не являются лучшим вариантом для хранения хлеба летом, равно как холодильник, в котором хлеб может потерять свою свежесть.

Высокая температура не любует ни один продукт, но именно хлеб оказывается наиболее уязвимым. Обычно мы складываем его в деревянные, металлические или пластиковые хлебницы, но это не правильный подход, особенно если хлеб свежий. Известный эксперт по питанию Биргит Брендель поделилась некоторыми советами по хранению хлеба летом.

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Если хлебница не лучший выбор, остается холодильник. Тем не менее, эксперт предупреждает, что холодильник содержит влагу, тогда как хлебу нужно сухое место во избежание развития плесени.

Когда хлеб сохраняется при низких температурах вокруг 0°C или ниже, влага вытекает на поверхность хлебной пробки, где она испаряется, что может изменить вес и вкус хлеба.

Следует избегать полиэтиленовых и бумажных пакетов, поскольку они препятствуют нормальной циркуляции воздуха, что необходимо для сохранения свежести хлеба.

Пластиковые пакеты замедляют процесс высыхания хлеба, что увеличивает риск накопления влаги и развития плесени. Влажность внутри хлеба также может испаряться и накапливаться в пластиковом пакете, создавая комфортную среду для микробов.

В летнее время лучше хранить хлеб в керамических или глиняных сосудах, поскольку они позволяют воздуху проникать, не удерживают влагу и помогают сохранить свежесть хлеба.

Если вы отрезали часть хлеба, рекомендуется хранить его срезанной стороной вниз, чтобы продукт оставался свежим в течение более длительного времени.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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