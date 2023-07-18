Как правильно хранить картофель, чтобы он не прорастал: агроном назвал главный нюанс

Хранение картофеля может стать подлинным вызовом для хозяйок. Если не успеть быстро использовать овощи, он может начать прорастать, позеленеть или даже испортиться. Однако агрономы дают действенные советы, как хранить картофель длительное время, не волнуясь о его состоянии.

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Основные правила хранения картофеля

Существует много советов по правильному и неправильному хранению картофеля. Часто можно услышать рекомендацию ставить яблоки рядом с мешком картофеля, чтобы уберечь овощ от прорастания. Однако агроном Николай Тихонов опроверг этот народный метод и объяснит его эффективность.

По его словам, яблоки не оказывают влияния на хранение картофеля. Единственным ключевым фактором для продолжительного хранения является правильная температура. Никакой другой метод не имеет значения, если не обеспечить соответствующую температуру.

Кроме того, яблоки, когда они созревают, выделяют ацетилен, что наоборот может способствовать прорастанию картофеля.

Таким образом, лучший способ сохранить картофель в течение длительного периода – хранить его при температуре +3-4 градуса. Это поможет сохранить овощ от прорастания и сохранит его свежесть в течение многих недель.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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