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Как правильно хранить помидоры, чтобы ни один не испортился

Игорь Романько

Как правильно хранить помидоры, чтобы они долго не портились

Осенью, когда ночные морозы приходят внезапно, многим растениям угрожает опасность и томаты не являются исключением. Но не стоит выбрасывать недозрелые помидоры, еще не успевшие созреть до начала холодов. Есть способы, которые помогут сделать эти зеленые плоды вкусными и полезными.

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Одной из возможностей ускорение созревания помидоров путем правильного хранения и подкормки, пишет Телеграф. Это позволит вам использовать даже зеленые томаты в вашем кулинарном репертуаре и предотвратить их уничтожение морозами.

Сначала сорвите все помидоры с веток, независимо от цвета – красные или зеленые. Затем разложите их в ящики или емкости для хранения. К примеру, небольшие пластмассовые ведра прекрасно подойдут для этой цели. Важно избегать сборки плодов в одну емкость, особенно если среди них есть как зеленые, так и красные помидоры.

Если вам нужно способствовать скорейшему созреванию недозрелых томатов, то следует разместить красные плоды рядом с зелеными. Зрелые помидоры выделяют этилен, активизирующий процессы созревания в зеленых плодах.

Для длительного хранения помидоров их лучше размещать в ящиках, которые следует поместить в темном и прохладном помещении. Если у вас нет доступа к такой комнате, можно использовать бумагу для покрытия помидоров и поместить ящик под диван или на другое подходящее место. Периодически проверяйте состояние помидоров и используйте уже созревшие плоды, чтобы ни один из них не пропал зря.

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