Как правильно хранить яблоки, чтобы они долго оставались свежими: советы от Клопотенко

Как правильно хранить яблоки, чтобы они долго не портились

Яблоки – незаменимый фрукт, который всегда найдется в каждой кухне. Они вкусны и полезны, однако, если не правильно их сохранять, могут потерять аппетитную внешность и вкус.

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Шеф-повар Евгений Клопотенко в своем Telegram-канале делится своим лайфхаком, который поможет сохранить яблоки свежими и аппетитными в течение длительного времени. Причина тускления яблок заключается в окислении железа, содержащегося в их составе. Этот процесс может привести к непривлекательной окраске и изменению вкуса фруктов. Однако, есть простой способ предотвратить это – полить нарезанные яблоки соком.

Как хранить яблоки:

Оберните каждое яблоко в газетную бумагу. Это поможет избежать прямого контакта фрукта с воздухом, что замедлит процесс окисления.

Храните яблоки в прохладном, сухом и темном месте. Температура и влажность оказывают влияние на длительность хранения фруктов.

Яблоки – не только вкусный десерт, но и ценный источник полезных веществ:

Высокое содержание волокон помогает улучшить пищеварение и здоровье желудочно-кишечного тракта.

Жевание яблок стимулирует выделение слюны, что уменьшает риск кариеса и поддерживает состояние полости рта.

Благодаря высокому содержанию воды яблоки способствуют поддержанию водного баланса в организме.

Пусть ваши яблоки всегда будут свежими и вкусными благодаря этому лайфхаку от Шеф-повара Евгения Клопотенко.

Напомним, при хранении картофель может начать прорастать, позеленеть или даже испортиться. Агроном дал советы, которые помогут сохранить картофель длительное время, не волнуясь о его состоянии.

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