Как правильно очистить утюг от накипи с помощью уксуса, соды и зубной пасты

Как очистить утюг от накипи и нагара уксусом, содой и зубной пастой

Со временем на одежде во время глажки могут появляться белые следы, почти "меловы". Это свидетельствует о появлении известкового налета в утюге.

Чтобы этого не произошло, рекомендуется очищать утюг от накипи каждые 1-4 месяца в зависимости от частоты использования. Об этом пишет Sante Plus.

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Если на вашем устройстве наблюдаются следующие признаки, то пора очистить прибор:

Остаются на одежде следы минеральных отложений или известкового налета.

Остаются липкие следы.

Утюг плохо скользит.

Утюг оставляет темные следы на светлых вещах.

Для глубокого удаления известкового налета из вашего утюга используйте следующие простые средства, которые есть в каждом доме:

1. Белый уксус.

Налейте 1 часть белого уксуса в ровную часть воды в резервуар для воды. Последний должен быть заполнен преферансом треть.

Включите утюг в режим пары на 5 или 10 минут. Весь уксус должен улетучиться.

Затем заполните устройство свежей водой, снова включите утюг, и это должно смыть все минеральные отложения.

Используйте старое полотенце или мягкую ткань, чтобы протереть утюг.

2. Пищевая сода.

Вот прекрасный способ избавиться от грязи и нагара, который успел осесть на подошве утюга. Достаточно эффективным средством будет являться пищевая сода. Для этого выполните следующие шаги:

Смешайте 2 столовых ложки пищевой соды и 1 столовую ложку воды, чтобы получилась паста.

Паста наносится на подошву утюга, склонную к загрязнениям или накипи.

Затем используйте щетку с мягкой щетиной или зубную щетку для чистки подошвы.

Смойте теплой водой.

Просто протрите чистой тряпкой.

3. Газета и соль.

Чистить грязь на подошве утюга можно газетой и солью. Чтобы использовать их очищающие свойства, выполните следующие действия.

Положите газету или две на гладильную доску.

Установите горячую функцию на утюге.

Обильно посыпьте солью газету, которую вы взяли.

Проведите утюгом по соли круговыми движениями.

Дайте остыть и удалите соль/грязь чистой влажной тканью.

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4. Зубная паста.

Как известно, зубная паста – это очищающее и пенообразующее средство, которое помогает удалить бактерии и грязь. Этот продукт может очистить даже утюг, но используйте только белый. Также избегайте зубной пасты в форме геля.

Вот что нужно сделать:

На полностью холодный утюг, поэтому выключенный, нанесите зубную пасту зубной щеткой, которой вы не пользуетесь.

Аккуратно протрите поверхность подошвы устройства.

Оставьте зубную пасту на несколько минут.

Используйте чистую влажную губку, чтобы вытереть зубную пасту.

При необходимости промойте снова, дайте высохнуть на воздухе.

5. Жидкость для снятия лака.

Жидкость для снятия лака оказывается еще удивительнее, чем метод зубной пасты и соли.

Возьмите ватный тампон и смочите жидкостью для снятия лака с ацетоном.

Наденьте кухонную перчатку или защитную перчатку. Затем просто проведите шарик, пропитанный растворителем, по подошве горячего утюга. Остатки грязи должны заметно разлагаться.

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