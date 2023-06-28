Как правильно очистить утюг от накипи с помощью уксуса, соды и зубной пасты
Со временем на одежде во время глажки могут появляться белые следы, почти "меловы". Это свидетельствует о появлении известкового налета в утюге.
Чтобы этого не произошло, рекомендуется очищать утюг от накипи каждые 1-4 месяца в зависимости от частоты использования. Об этом пишет Sante Plus.
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Если на вашем устройстве наблюдаются следующие признаки, то пора очистить прибор:
- Остаются на одежде следы минеральных отложений или известкового налета.
- Остаются липкие следы.
- Утюг плохо скользит.
- Утюг оставляет темные следы на светлых вещах.
Для глубокого удаления известкового налета из вашего утюга используйте следующие простые средства, которые есть в каждом доме:
1. Белый уксус.
- Налейте 1 часть белого уксуса в ровную часть воды в резервуар для воды. Последний должен быть заполнен преферансом треть.
- Включите утюг в режим пары на 5 или 10 минут. Весь уксус должен улетучиться.
- Затем заполните устройство свежей водой, снова включите утюг, и это должно смыть все минеральные отложения.
- Используйте старое полотенце или мягкую ткань, чтобы протереть утюг.
2. Пищевая сода.
Вот прекрасный способ избавиться от грязи и нагара, который успел осесть на подошве утюга. Достаточно эффективным средством будет являться пищевая сода. Для этого выполните следующие шаги:
- Смешайте 2 столовых ложки пищевой соды и 1 столовую ложку воды, чтобы получилась паста.
- Паста наносится на подошву утюга, склонную к загрязнениям или накипи.
- Затем используйте щетку с мягкой щетиной или зубную щетку для чистки подошвы.
- Смойте теплой водой.
- Просто протрите чистой тряпкой.
3. Газета и соль.
Чистить грязь на подошве утюга можно газетой и солью. Чтобы использовать их очищающие свойства, выполните следующие действия.
- Положите газету или две на гладильную доску.
- Установите горячую функцию на утюге.
- Обильно посыпьте солью газету, которую вы взяли.
- Проведите утюгом по соли круговыми движениями.
- Дайте остыть и удалите соль/грязь чистой влажной тканью.
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4. Зубная паста.
Как известно, зубная паста – это очищающее и пенообразующее средство, которое помогает удалить бактерии и грязь. Этот продукт может очистить даже утюг, но используйте только белый. Также избегайте зубной пасты в форме геля.
Вот что нужно сделать:
- На полностью холодный утюг, поэтому выключенный, нанесите зубную пасту зубной щеткой, которой вы не пользуетесь.
- Аккуратно протрите поверхность подошвы устройства.
- Оставьте зубную пасту на несколько минут.
- Используйте чистую влажную губку, чтобы вытереть зубную пасту.
- При необходимости промойте снова, дайте высохнуть на воздухе.
5. Жидкость для снятия лака.
Жидкость для снятия лака оказывается еще удивительнее, чем метод зубной пасты и соли.
- Возьмите ватный тампон и смочите жидкостью для снятия лака с ацетоном.
- Наденьте кухонную перчатку или защитную перчатку. Затем просто проведите шарик, пропитанный растворителем, по подошве горячего утюга. Остатки грязи должны заметно разлагаться.
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