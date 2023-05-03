Как правильно подбирать джинсы, чтобы подошел размер: полезные лайфхаки от стилистов

Джинсы – повседневная вещь, которую мы носим чаще всего. Они удобны и подходят практически ко всему. Главное, правильно их выбрать, чтобы они сели идеально. Как это сделать подскажет UaPortal.

Тип фигуры

При выборе джинсов ориентируйтесь на тип фигуры. Их пять: песочные часы, груша, перевернутый треугольник, яблоко, прямоугольник. Рассмотрим каждый из них:

Песочные часы: обратите внимание на модели с высокой или средней посадкой, клешем от бедра или колена. Вам также подойдут классические или зауженные книзу брюки.

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Груша: вам подходит клеш и "бананы".

Яблоко: вам подойдут модели с завышенной талией и скини.

Перевернутый треугольник: вам подойдут штаны-бананы и мамы jeans;

Прямоугольник: обратите внимание на скину, высокую талию и прямые модели.

Выбор по размеру

Сейчас очень популярны покупки в онлайн магазинах, но чтобы выбрать джинсы в интернете вам нужно будет знать свои точные параметры и определиться с фасоном. Также, при выборе учитывайте материал, из которого сделаны джинсы – разная ткань по-разному садится.

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