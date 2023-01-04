Как правильно пользоваться ноутбуком, чтобы батарея не садилась быстро

Как пользоваться ноутбуком, чтобы аккумулятор быстро не разряжался

Многие владельцы ноутбуков сталкиваются с проблемой быстрой разрядки аккумулятора, чаще всего это связано с неправильной эксплуатацией устройства.

Эта проблема возникает после длительного и неправильного использования устройства.

Что нельзя делать, чтобы батарея ноутбука быстро не разряжалась:

Оставлять аккумулятор в ноутбуке при работе от сети. Если вы чаще используете ноутбук со съемной батареей на одном рабочем месте, питая его от электросети, то батарею следует извлечь из гаджета. Только иногда подключайте ее, чтобы зарядить, например, если планируете работать вне своего обычного рабочего места. Однако такой способ не очень удобен в условиях отключений света, ведь без питания ноутбук просто выключится. Поэтому, как альтернатива, можно следить за уровнем заряда аккумулятора и в течение дня подключать или отсоединять ноутбук от сети.

Ставить ноутбук на ровную или мягкую поверхность. В таком положении может перекрываться вентилятор устройства, из-за чего происходит перегрев, усиливается работа всех процессов охлаждения компьютера и разряжается аккумулятор быстрее.

В таком положении может перекрываться вентилятор устройства, из-за чего происходит перегрев, усиливается работа всех процессов охлаждения компьютера и разряжается аккумулятор быстрее. Минусовая температура. Сильный холод или морозы негативно влияют не только на батарею ноутбука, но и на работу жесткого диска и экрана. Даже если ноутбук находится на холоде в сумке.

Прямые солнечные лучи. Не рекомендуется держать ноутбук в жарком, влажном помещении и под прямыми солнечными лучами. Как и минусовые температуры, это также влияет на аккумулятор, видеокарту, процессор и жесткий диск.

Не рекомендуется держать ноутбук в жарком, влажном помещении и под прямыми солнечными лучами. Как и минусовые температуры, это также влияет на аккумулятор, видеокарту, процессор и жесткий диск. Никогда не выключайте ноутбук. Многие люди после окончания работы за компьютером просто закрывают крышку и ноутбук переходит в режим сна. В нем батарея продолжает работать и постепенно изнашивается. Лучше полностью выключить ноутбук и извлечь его из розетки.

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