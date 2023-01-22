Как правильно разжигать дрова в камине, чтобы они горели дольше и давали больше тепла: зимний лайфхак

Как разжигать дрова, чтобы они горели дольше и давали больше тепла

Зимой, владельцам печей или каминов важно не только максимально утеплить свой дом, но и обеспечить запас дров. К тому же стоит знать, как сэкономить дрова и максимально эффективно отапливать дом.

Чтобы дрова горели дольше и при этом давали больше тепла, нужно знать правильную технику разжигания дров. Так можно согреть помещение быстрее и потратить меньше дров.

Сначала нужно определить, сколько их понадобится для укладки в печь.

Дрова нужно плотно украсть слоями в такой последовательности: снизу – большие поленья, на них – среднего размера, а сверху – самые маленькие, то есть прививки и палки.

Между дровами не должно быть промежутков.

После укладки дров начинайте их разжигать, поджег дрова сверху пирамидки.

Маленькие дрова начнут хорошо гореть и быстро нажмут высокую температуру, разогрев другие поленья.

Такой способ разжигания будет дольше обычных методов, однако в доме быстро потеплеет, а дрова будут гореть дольше. Еще одним недостатком такого метода является то, что он вряд ли будет удобен в других условиях, например на открытом воздухе и при сильном ветре. Но это отличный совет для тех, кто живет в частных домах с таким отоплением.

Раньше мы писали о том, как самостоятельно очистить дымоход в доме.

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