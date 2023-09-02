Как правильно собирать и готовить свежие белые грибы: простые советы

Где собирать и как приготовить свежие белые грибы

В это время года грибники и любители грибов снова активно отправляются на сбор грибов, а также покупатели рынков и сел ищут свежие и вкусные грибы по доступной цене.

Однако приготовление блюд из грибов требует соблюдения определенных правил, которые следует знать. В издании Rivne.media рассмотрели эти правила и поделись рецептом.

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Правило 1: При сборе грибов важно быть подготовленным. Кроме удобной одежды и обуви, необходимо изучить, какие грибы съедобны, условно съедобны или опасны. Можно также иметь фото гриба для проверки, если есть сомнения.

Правило 2: Если вы сомневаетесь в виде гриба, лучше не собирать его. Следует собирать только те грибы, с которыми вы уверены.

Правило 3: Выбирайте места для сбора грибов подальше от дорог и выбирайте молодые грибы без корня. Следуя этим правилам, вы уменьшаете риск неправильного выбора грибов. Это особенно важно, поскольку иногда люди отравляются неправильно собранными грибами.

Если вы не уверены в своих навыках распознавания съедобных грибов, лучше доверьтесь специалистам и покупайте грибы в магазине или на рынке, но не забывайте проверить их качество.

Рецепт приготовления белых грибов

Ингредиенты:

500 г белых грибов

1 луковица средней величины

Горошины черного и душистого перца

1 лавровый лист

1 чайная кровать соли

80 г сливочного масла

1 столовая ложка растительного масла

2-3 зубчика чеснока

Четверть стручка жгучего перца

Веточка розмарина или чабреца

Малый пучок петрушки

1,5-2 столовых ложки винного или другого легкого уксуса

Соль и перец по вкусу

Шаг 1: Начнём с подготовки грибов. Очистите и промойте грибы. Затем проварите их в подсоленной воде вместе с луком, лавровым листом и перцем в течение 3-4 минут. После этого грибы отцедите.

Шаг 2: На горячей сковороде с маслом и растительным маслом обжарьте грибы до золотистого цвета (около 3-4 минут). Во время жарки можно добавить чеснок и жгучий перец примерно наполовину времени жарки. В конце добавьте винный уксус, петрушку и розмарин или чабрец. Подсолите и поперчите по вкусу. Грибы готовы.

Шаг 3: Подавайте грибы со сметаной и белым вином или используйте их в качестве гарнира к мясу или рыбе. Можно также приготовить пасту или картофельное пюре и подавать грибы в качестве основного блюда вместе с ними.

Напомним, мы уже писали о простых способах отмыть руки после чистки грибов.

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