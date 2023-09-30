Как правильно стирать кроссовки в машинке: лайфхаки

Задумывались ли вы о том, как правильно стирать обувь в машинке? В частности, перед тем как это делать, следует учитывать некоторые нюансы и указания производителя.

Об этом сообщили в Pixel. Правильная стирка может помочь сохранить качество и внешний вид кроссовок. Поэтому предлагаем воспользоваться следующими советами:

Проверка этикетки:

Если ваша машинка имеет соответствующую программу для стирки обуви, проверьте этикетку на кроссовках. Иногда изготовитель может рекомендовать только влажную чистку.

Избавиться от аксессуаров:

Перед стиркой извлеките шнурки и стельки из кроссовок. Лучше всего положить их в мешок для стирки или в обычную наволочку, чтобы предотвратить их запутывание.

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Подготовка подошвы:

Перед стиркой обязательно очистите подошву от плотных слоев грязи и возможных застрявших в протекторе предметов. Это можно сделать с помощью щетки или губки и моющего средства.

Обработка пятен:

Если на кроссовках есть стойкие пятна или другие загрязнения, их нужно обработать перед стиркой. Для этого можно использовать пятновыводитель или зачищать щеткой и губкой с моющим средством.

Следуя этим советам и указаниям производителя, вы сможете сохранить кроссовки в чистоте и надлежащем состоянии. Будьте внимательны и бережны при уходе за вашей обувью, и она будет служить вам длительное время, сохраняя свой внешний вид.

Напомним, на кроссовках и других закрытых моделях часто можно заметить небольшую петельку сзади. Этот элемент не является дизайнерским решением. Он имеет несколько практических назначений, которые делают ношение обуви более удобной и более функциональной.

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