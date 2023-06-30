Как правильно варить кукурузу, чтобы она была хрустящей

Как варить кукурузу, чтобы она получилась вкусной

Редакция украинского кулинарного сайта Shuba поделилась рекомендациями по правильной варке кукурузы, чтобы насладиться ее вкусом. По мнению экспертов, средняя продолжительность варки кукурузы составляет около 30 минут, при этом в воду можно добавить молоко и сливочное масло.

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При варке кукурузы высокая температура способствует расщеплению крахмала и образованию простого сахара. С помощью добавления немного молока к воде можно сделать кукурузу еще более сладкой, поскольку молоко содержит углеводы, которые расщепляются при нагревании. Кроме того, кусочек сливочного масла создает маслянистую среду, придающую приятный сливочный привкус каждому зернышку.

Кроме того, эксперты дали советы по выбору кукурузы. Лучшим вариантом является молодая кукуруза, которая имеет плотно обернутые свежие зеленые листья.

Если листья стали пожелтевшие и сухие, указывают специалисты, такую кукурузу нужно варить дольше, возможно, до нескольких часов.

Раньше мы писали о благоприятных днях для посадки кукурузы по обычному и лунному календарю.

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