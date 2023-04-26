Как правильно варить рис, чтобы был ароматным: секреты профессиональных поваров
Большинство из нас варят рис в воде или делают рисовую кашу на молоке. Профессиональные шеф – повара утверждают, что рис следует варить не только на воде или молоке.
В чем варить рис
Если хотите сварить насыщенный вкусом рис – варите крупу в бульоне. Готовый рис будет очень ароматным.
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Как сварить рис на бульоне
Промойте рис, выложите его в кастрюлю и залейте бульоном в пропорции 1:2 (стакан риса на два стакана бульона).
Накройте кастрюлю крышкой и варите на маленьком огне до полного впитывания жидкости. Выключите огонь и оставьте рис в закрытой кастрюле на 5 минут. Так он станет еще вкуснее.
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