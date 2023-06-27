Как правильно выбрать матрас: 5 важных характеристик удобного спального места

Сон – важная часть нормальной жизни человека. Если утром вы встаете уставшим с плохим самочувствием, возможно стоит рассмотреть покупку нового матраса.

Выбор жесткости матраса

Подбор жесткости матраса является важным этапом при выборе кровати, и этот выбор зависит от позы, в которой вы спите. Независимо от того, спите ли вы на спине, на животе или на боку, важно обеспечить, чтобы ваша спина сохраняла наиболее естественную позицию с учетом естественных изгибов позвоночника.

Обычно различают четыре уровня жесткости:

Мягкая жесткость;

Средняя жесткость;

Жесткая жесткость;

Повышенная жесткость.

Вес и форма вашего тела также имеют значение при выборе жесткости. Люди с небольшим ростом и нормальной массой тела часто предпочитают более мягкие варианты. В то же время, людям с избыточным весом рекомендуется выбирать более жесткие модели.

Выбор зонирования матраса

При выборе зонирования матраса учитывается наличие разных зон с разной степенью упругости пружин. Эти зоны должны адаптироваться к разным участкам тела, где вес распределяется по-разному. В зависимости от формы тела количество и расположение зон могут варьироваться в различных моделях.

Независимо от типа зонирования важно, чтобы позвоночник находился в прямом положении независимо от позы тела во время сна.

Одним из типов зонирования является продольное простое зонирование, где все поверхности матраса имеют одинаковую упругость. Этот тип зонирования подходит для людей, спящих на животе или имеющих прямую форму тела. Однако этот вариант не рекомендуется для тех, кто спит на боку, поскольку выпирающие части тела могут опускаться слишком сильно. Продольное простое зонирование идеально подходит для тех, кто спит на спине или животе, не испытывает проблем с шеей и позвоночником, а также использует односпальную кровать.

Поперечные двухзонные модели матрасов включают в себя карманные пружины, распределенные на две зоны с разной жесткостью. Особое внимание уделяется области плечевого пояса, где расположена более мягкая зона. Это зонирование обеспечивает максимальный комфорт во время сна. Такой тип матрасов идеально подходит для тех, кто спит на боку или животе, имеет проблемы со спиной, широкие плечи или большой бюст. Он также хорошо подходит для двуспальных кроватей, где можно учитывать разные потребности и предпочтения спящих партнеров.

Мультизонные матрасы состоят из карманных пружин, разделенных на одиннадцать зон с разной силой здавливания. Этот тип матрасов воспроизводит контуры вашего тела, обеспечивая дополнительную поддержку поясницы и уменьшая напряжение на плечах и бедрах. Он рекомендуется людям, которые спят на одной стороне или на спине и желают дополнительной поддержки для верхней части тела и поясничной области. Также этот тип матраса подходит для людей с широкими бедрами. Мультизонные матрасы также идеально подходят для двуспальных кроватей, где можно учитывать индивидуальные потребности и предпочтения каждого спящего партнера.

Преимущества матрасов без пружин

Матрасы без пружин используют разные типы наполнителей из разных материалов, что придает им некоторые преимущества. Вот несколько из них:

Отсутствие проблемы с выпиранием пружин и потенциальными травмами во время сна. В беспружинных матрасах вы не будете чувствовать неприятных выступов, что обеспечивает более комфортный сон

Бесшумность. Такие матрасы не содержат металлических деталей внутри, которые могут испускать неприятные звуки во время движения или изменения положения.

Обычно они обладают более мягкой и комфортной поверхностью благодаря отсутствию спиралей. Это может быть особенно приятным для тех, кому нравится более мягкая опора во время сна.

Беспружинные матрасы не требуют значительных усилий или затрат на обслуживание и очистку. В них нет пустот, где могут накапливаться загрязнения или размножаться клещи, и они менее подвержены образованию влаги.

Эти матрасы особенно подходят для детей, поскольку их опорно-двигательный аппарат еще нестабильный, и они могут получить дополнительную поддержку и комфорт во время сна на беспружинных поверхностях.

В общем, матрасы без пружин имеют свои преимущества, которые могут обеспечить комфортный и безопасный сон. Выбор матраса должен зависеть от ваших индивидуальных потребностей и предпочтений.

Преимущества пружинных матрасов

Уменьшение нагрузки на позвоночник и поддержание его физиологических искривлений помогают предотвратить развитие проблем, таких как смещение, грыжи и деформация дисков.

Содействие расслаблению мышц и хорошему кровообращению.

Возможность детального зонирования для двуспальных кроватей позволяет выбрать подходящий вес и предпочтения каждого партнера. Правильное зонирование является профилактикой боли в шее и пояснице и значительно улучшает качество сна.

Удобства вакуумных сокращенных матрасов

Вакуумные укороченные матрасы являются одним из вариантов беспружинных матрасов, имеющих уникальные особенности. Внутри этих матрасов находится наполнитель из натурального или синтетического латекса, отличающийся высокой эластичностью и способностью легко принимать форму тела человека.

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Эти матрасы производятся по специфической технологии, которая позволяет сжать изделие до минимальной толщины и упаковать его вакуумно. В магазинах они могут быть представлены в виде маленьких рулонов с уменьшенным диаметром. После распаковки матрас "расширяется" до своей нормальной толщины и приобретает ортопедические свойства. Следует учесть, что после распаковки его толщина будет значительно больше, поэтому при выборе такого матраса следует внимательно ознакомиться с характеристиками.

Топперы

Топперы – это тонкие матрасы, которые редко используются самостоятельно и обычно размещаются на уже существующей кровати. Они также относятся к беспружинным матрасам. Их часто покупают для выравнивания неровной поверхности для сна или изменения степени жесткости кровати.

Выбор матраса с учетом наполнителя

Наполнитель определяет степень поддержания и жесткости матраса. Он также может оказывать влияние на циркуляцию воздуха, регулировать температуру тела во время сна и влиять на срок эксплуатации матраса.

Напомним, мы уже писали, как улучшить качество сна.

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