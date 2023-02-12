Как правильно выгладить рубашку, чтобы не смять ее: полезный лайфхак
Чтобы всегда выглядеть аккуратно и ухоженно, следует регулярно гладить одежду. Чтобы рубашка была выглажена идеально, нужно потратить немало времени, и не всегда удается сделать это так, чтобы не смять одежду. Чтобы быстро и без лишних усилий выгладить вещи, следует знать несколько простых советов.
Перед глажкой убедитесь, что одежда чиста и без внешних дефектов. Лучше, если вещь будет немного влажная, но не мокрая, иначе утюг прилипнет к ткани и прожжет ее.
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Начинать гладить следует не с наибольшей части рубашки, которая прилегает к туловищу, ведь выглаживать там проще. Но таким образом вы рискуете просто смять ровную ткань.
В какой последовательности правильно гладить рубашку:
- сначала манжеты и воротник;
- затем рукава;
- плечи;
- туловище;
- спина.
Гладить одежду нужно с лицевой стороны, если вещи не темного цвета и не украшены вышивкой. Рубашка из темной ткани будет блестеть от оставленных утюгом полос.
Если вы не вывернули рубашку, то гладить ее следует осторожно, едва прикасаясь к ткани.
Следите за температурным режимом утюга. Хлопковые рубашки требуют крепкого давления, пара и 150-градусной температуры.
Изделия из хлопка с полиэстером выдерживают 110 градусов. Многие пары при глажке не нужно.
Режим утюжка льняных рубашек похож на уход за хлопковой тканью: сильное давление и много пара, а температура 210-230 градусов.
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