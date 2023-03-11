Как правильно вырастить редис, чтобы получить хороший урожай: простые советы

Редис – универсальный овощ, который можно выращивать как дома на подоконнике, так и на огороде. Лучше, конечно, выращивать на огороде, потому что на подоконнике щедрого урожая не дождешься.

Правильно выращивать редиску не сложно, но для того, чтобы урожай был хорошим, следует соблюдать несколько огородных лайфхаков. Каких именно – рассказываем ниже.

В открытую почву редиса сеют с конца апреля по сентябрь. Оптимальная температура посадки в почву семян от 5 до 10 градусов тепла.

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Она отлично растет как на ровненькой поверхности, так и в маленьких низовьях. Растение хорошо развивается на нейтральной (слабокислой) почве, которую следует удобрить прошлогодним компостом, золой, азотным удобрением.

Редис любит свет, однако стоит учесть, что при длинном световом дне она не образует корнеплодов, а начинает развивать ботву. Итак, как только редис прорастет, следует накрывать ее ростки непрозрачной пленкой начиная с обеда и до вечера.

В эталоне растения должны быть на свете 10-12 часов. Если световой день длится 13-14 часов, а температура воздуха при этом достигает 25 градусов, то более поздние сорта редиса не образуют корнеплод, а зацветают. Такие растения прикрывают нетканым темным материалом так, чтобы они были на свете не более 10 часов в сутки.

Посадка редиса – семена нужно замочить в сутки, положив в марлю, смоченную настоем ромашки или жидким гуминовым удобрением.

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Когда будете высевать семена, сделайте расстояние между будущими побегами 5-7 см, а между рядками до 12 см. Семена нужно углубить в землю на 1-2 см и слегка утрамбовать почву сверху.

Через неделю проросшие семена нужно проредить, удалив слабые и оставив по 2-3 сильных побега, а еще через неделю оставить только самые сильные побеги. Два раза в неделю следует разрыхлять грядку.

Кстати, лучшим местом на огороде для проращивания редиса будет то, где раньше росли огурцы, баклажаны, перец или томаты. Не стоит высаживать в места, где раньше росли корнеплодные культуры.

Почва, в которой растет редис, должна быть постоянно увлажненной, иначе плоды будут горькими и трескаться.

При выращивании редиса в грунт нельзя вносить навоз. Вообще любые азотные удобрения могут способствовать образованию полостей внутри корнеплода.

Напомним, весной начинается посевной сезон, природа оживает, а с ней возвращаются и насекомые. Некоторые из них, например, муравьи могут повредить вашим растениям, поэтому с ними необходимо бороться. Как это сделать читайте в нашем материале.

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