Как правильно высадить черенок хризантемы, чтобы прижился: советы цветоводов
Как правильно высадить черенок хризантемы, чтобы прижился: советы цветоводов
Укоренение хризантемы легко осуществить, даже если у вас есть только букет. С помощью надежного и проверенного метода черенки хризантемы быстро приживутся.
Об этом пишет Ukr.media.
Вам понадобятся следующие материалы:
- Хризантемы.
- Почва.
- Пластиковые стаканчики.
- Порошковый укоренитель, например, Корневин.
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Вот как выполнить процедуру:
- Если вы выбираете хризантему из букета, на этот шаг можно не обращать внимания. Если хризантема является отдельным растением, выберите 3-4 почки от основания и отрежьте их. Далее, отделите стебель на черенке, сохранив длину около 5 см. Удалите избыточные листья.
- Подготовьте рыхлую почву и создайте глубокое углубление в земле.
- Порошковый укоренитель (например, Корневин) обпудрите ножку черенка.
- Посадите черенок в землю и подкрепите ее.
- Полейте водой. Если хотите ускорить процесс укоренения, можно растворить 5 таблеток янтарной кислоты в 1 литре воды перед поливом.
- Обеспечьте достаточное освещение, и черенки хризантемы успешно приживутся.
Напомним, мы уже писали, как продолжить цветение хризантем.
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