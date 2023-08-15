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Как приготовить баклажаны на зиму по-грузински: простой рецепт

Игорь Романько

Как сделать баклажаны по-грузински в банках

Баклажаны всегда ассоциируются с аппетитной и икровой закуской. Однако есть способ приготовления этого овоща на зиму, который устраивает даже самых требовательных гурманов.

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Вот как с помощью грузинского рецепта, которым поделились Белновости, можно создать настоящий шедевр из баклажанов для зимнего наслаждения.

Ингредиенты:

  • Баклажаны – 2 кг;
  • Помидоры – 600 г;
  • Болгарский перец – 600 г;
  • Чеснок – 1-2 головки;
  • Острый перец чили – по вкусу;
  • Растительное масло – 100 мл;
  • Столовый уксус (9%) – 70 мл;
  • Сахар – 150 г;
  • Соль – 2 ст. л.

Приготовление:

  1. Овощи тщательно мыть и обсушить. Баклажаны нарезать на кружки и посыпать солью, оставить в течение часа. Затем тщательно промыть ломтики водой.
  2. Болгарский перец очистить от семян, порезать и подсушить блендером вместе с помидорами. Чеснок пропустить через пресс.
  3. Получившуюся массу перелить в кастрюлю с густым дном, добавить уксус, соль, сахар и растительное масло.
  4. Довести до кипения и добавить баклажаны.
  5. Варить на умеренном огне, регулярно помешивая в течение 30 минут.
  6. Готовый салат разлить в стерилизованные банки, плотно закрыть, перевернуть, укутать, а после охлаждения хранить.

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