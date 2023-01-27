Как приготовить блины веганские без яиц и молока: пошаговый рецепт

Даже без основных ингредиентов – молока и яиц – можно приготовить блины, ничем не отличающиеся от обычных. Однако они станут более полезными и диетическими.

Однако чтобы блины без яиц и молока получились удачно, нужно следовать нескольким советам. Главная из них – использовать просеянную муку. Также продукты следует заранее подготовить, чтобы они были комнатной температуры.

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Еще один совет, чтобы у вас все получилось – плотность теста должна быть такой как сметана. А перед тем как жарить тесто мое настояться 30-45 минут.

Выпекать блины лучше на хорошо прогретой сковороде, которую перед жаркой лучше протереть сливочным маслом или маслом.

Рецепт веганских блинов

Продукты:

Вода – 250 мл,

Мука – 2 стакана,

Подсолнечное масло – 100 мл,

Соль – пол чайной ложки

Сахар – 2 ст. л.

Разрыхлитель – 0,5 ч.л.

Приготовление:

Смешайте муку, сахар, соль Сначала смешайте сухие компоненты – муку, разрыхлитель, соль и сахар. Размешивая, начните подливать воду, чтобы в тесте не было комочков. Затем влейте растительное масло и еще раз перемешайте.

Жарьте блины на хорошо прогретой сковороде, которую перед первым блином смажьте маслом или сливочным маслом.

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