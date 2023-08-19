Как приготовить быструю овсянку со свежими ягодами на завтрак: простой рецепт

Овсянка – это не только вкусный, но очень полезный выбор для завтрака. Она помогает поддерживать оптимальный уровень сахара в крови, укрепляет иммунитет и обеспечивает ощущение сытости до обеда. Одним из преимуществ овсянки является ее низкая калорийность – всего 140 калорий на 100 г при приготовлении на воде. Кроме того, она способствует надлежащему функционированию желудочно-кишечного тракта и является источником ценных углеводов, белков и витаминов. В составе овсянки содержатся также полезные микроэлементы, такие как кальций, магний и кремний, положительно влияющие на здоровье костей и кожи.

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Чтобы делать свой завтрак еще более вкусным и разнообразным, можно экспериментировать с разными добавками. К примеру, к овсяной каше добавляют сезонные ягоды, бананы, орехи, мед или сухофрукты. Это не только делает завтрак более насыщенным вкусом, но повышает его энергетическую ценность. К примеру, овсянка на молоке с бананом и медом будет содержать на 150 калорий больше, но при этом это будут полезные калории, которые дадут вам энергию на весь день. Редакция LVIV.MEDIA советует попробовать один из рецептов завтраков из овсяной каши:

Овсянка со свежими ягодами на завтрак

Время приготовления: 20 мин

Количество порций: 2

Ингредиенты:

350 мл молока (2,8%)

180 г крупы овсяной плющеной

200 г сезонных ягод

соль по вкусу

шоколад по вкусу

Способ приготовления:

Доведите молоко до кипения на большом огне, затем добавьте овсянку и половину промытых ягод.

Добавьте соль по вкусу, убавьте огонь и варите кашу в течение 5 минут, пока она не станет мягкой.

Распределите кашу на порционные тарелки и украсьте шоколад шоколадом.

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