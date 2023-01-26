Как приготовить десерт из простых ингредиентов без электроэнергии

Далеко не всегда на приготовление хочется тратить много времени, потому этот десерт станет идеальным вариантом. Его не нужно выпекать в духовке. Единственное, что вам понадобится – газовая горелка, если в доме выключен свет. Или вы можете подготовить крем раньше времени и оставить его в холодильнике. Все ингредиенты доступны и, возможно, даже есть у вас на кухне. Рецептом этой простой и нежной вкусности поделилась фуд-блогерша Тати Чуднова.

Вам понадобятся:

Яйца – 2 шт

Сахар – 150 г

Мука – 3 ст.л

Соль – 1 щепотка

Молоко – 500 мл

Сливочное масло – 100 г

печенье – 300 г

Банан – 2 шт

Шоколад – 60 г

Готовим вкусный десерт:

Для крема смешиваем яйцо, сахар, муку и соль. Перемешиваем до однородности, вливаем молоко, ставим на горелку и помешивая доводим до загущения.

Убираем из огня, добавляем масло, перемешиваем до его растворения.

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Даем крему немного остыть, а между тем в форму выкладываем слой печенья, слой крема, опять печенья, банана, крема, печенья и крема.

Накрываем пленкой в контакт, ставим в холодильник на 30 минут.

Натираем шоколад на терке, посыпаем десерт и ставим в холодильник настояться на минимум 4 часа, а лучше на ночь. Десерт готов!

Видео процесса приготовления:

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