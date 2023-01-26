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Рецепты

Как приготовить десерт из простых ингредиентов без электроэнергии

Анна Яценко

Простой десерт без выпечки

Далеко не всегда на приготовление хочется тратить много времени, потому этот десерт станет идеальным вариантом. Его не нужно выпекать в духовке. Единственное, что вам понадобится – газовая горелка, если в доме выключен свет. Или вы можете подготовить крем раньше времени и оставить его в холодильнике. Все ингредиенты доступны и, возможно, даже есть у вас на кухне. Рецептом этой простой и нежной вкусности поделилась фуд-блогерша Тати Чуднова.

Вам понадобятся:

  • Яйца – 2 шт
  • Сахар – 150 г
  • Мука – 3 ст.л
  • Соль – 1 щепотка
  • Молоко – 500 мл
  • Сливочное масло – 100 г
  • печенье – 300 г
  • Банан – 2 шт
  • Шоколад – 60 г

Готовим вкусный десерт:

Для крема смешиваем яйцо, сахар, муку и соль. Перемешиваем до однородности, вливаем молоко, ставим на горелку и помешивая доводим до загущения.

Убираем из огня, добавляем масло, перемешиваем до его растворения.

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Даем крему немного остыть, а между тем в форму выкладываем слой печенья, слой крема, опять печенья, банана, крема, печенья и крема.

Накрываем пленкой в контакт, ставим в холодильник на 30 минут.

Натираем шоколад на терке, посыпаем десерт и ставим в холодильник настояться на минимум 4 часа, а лучше на ночь. Десерт готов!

Видео процесса приготовления:

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