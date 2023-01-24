Легендарная американская шарлотка с яблоками, как в кино: простой рецепт

Традиционная американская шарлотка - универсальное блюдо, которое популярно во всем мире. Его часто можно увидеть в кинофильмах.

Приготовить бесподобный пирог очень просто. Достаточно не забыть про секретное приготовление яблочной начинки и "решетки" сверху, которая делает десерт очень праздничным.

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Эта сочная начинка на песочном тесте точно не оставит вас равнодушными.

Для этой шарлотки нам понадобится:

1,5 стакана муки;

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1/4 стакана сахара;

щепотка соли;

125 грамм сливочного масла;

60 миллилитров холодной воды.

Для начинки:

4 – 5 яблок;

пакетик ванильного сахара;

1 чайная ложка корицы;

2 столовые ложки муки.

Как приготовить американскую шарлотку из яблок

В миску добавьте просеянную муку, сахар, соль и порезанное кубиками сливочное масло.

Замесите тесто до однородной массы. В процессе добавляя постепенно воду.

Вымесите тесто до пластичного состояния и, завернув пленкой, поставьте в холодное место.

Займемся яблоками. Порежьте яблоки на мелкие кубики, добавьте к ним ванильный сахар, корицу и муку.

Тщательно перемешайте начинку.

Тесто разделите по полам. Первую часть раскатайте и выложите на смазанный противень. Не забудьте создать бортики

Выложите сверху яблочную начинку.

Вторую порцию теста нарежьте на полоски, сформируйте на шарлотке “решетку".

Выпекать такую вкусняшку в духовке при 200 градусах в течение 15 минут.

Подавать пирог нужно слегка тёплым.

Очень вкусно есть такой пирог холодным вечером за чашечкой любимого чая.

Приятного аппетита!

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