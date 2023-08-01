Как приготовить домашний кетчуп без красителей и крахмала: простой рецепт из свежих помидоров
Как сделать домашний кетчуп из свежих помидоров без крахмала
Кетчуп стал неотъемлемой частью блюд из мяса, овощей, макаронных изделий. Однако его можно не покупать, а сделать самостоятельно дома.
Предлагаем воспользоваться рецептом домашнего кетчупа без крахмала и красителей, которым поделилось издание Хочу.
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Ингредиенты:
- Помидоры – 3 килограмма
- Лук – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка
- Соль - 1 чайная кровать
- Сахар – 3 ст. ложки
- Горчичный порошок – 1 ч. ложка
- Смесь перцев – 0,5 чайной ложки
- 1 лавровый лист
- Уксус 70% – 1/4 чайной ложки
Приготовление:
- Начни с подготовки ингредиентов – помой помидоры, очисти чеснок и лук. Сними кожуру с помидоров, а затем нарежь овощи на четверти, чтобы легче было пропустить через мясорубку.
- Поставь помидоры вариться. Когда они закипят, снизи огонь и кипятите еще 10 минут.
- Во время варки на поверхности соберется прозрачная жидкость, ее следует убрать, чтобы кетчуп стал густым.
- После этого дай массе остыть. Охлажденную томатную массу измельчи блендером. Затем протри все через сито, чтобы убрать косточки и остатки кожуры.
- Верни чистую томатную массу в кастрюлю. Добавь лавровый лист, специи, соль, сахар и уксус. Еще раз провари массу 7-10 минут.
- Затем убери лавровый лист. Готовый кетчуп разлился в заранее подготовленные банки и закрой крышками.
Теперь у тебя есть отличный домашний кетчуп. Можешь использовать его с мясом, овощами, макаронами и многими другими блюдами. Приятного аппетита!
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