Как приготовить домашний кетчуп без красителей и крахмала: простой рецепт из свежих помидоров

Как сделать домашний кетчуп из свежих помидоров без крахмала

Кетчуп стал неотъемлемой частью блюд из мяса, овощей, макаронных изделий. Однако его можно не покупать, а сделать самостоятельно дома.

Предлагаем воспользоваться рецептом домашнего кетчупа без крахмала и красителей, которым поделилось издание Хочу.

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Ингредиенты:

Помидоры – 3 килограмма

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 головка

Соль - 1 чайная кровать

Сахар – 3 ст. ложки

Горчичный порошок – 1 ч. ложка

Смесь перцев – 0,5 чайной ложки

1 лавровый лист

Уксус 70% – 1/4 чайной ложки

Приготовление:

Начни с подготовки ингредиентов – помой помидоры, очисти чеснок и лук. Сними кожуру с помидоров, а затем нарежь овощи на четверти, чтобы легче было пропустить через мясорубку. Поставь помидоры вариться. Когда они закипят, снизи огонь и кипятите еще 10 минут. Во время варки на поверхности соберется прозрачная жидкость, ее следует убрать, чтобы кетчуп стал густым. После этого дай массе остыть. Охлажденную томатную массу измельчи блендером. Затем протри все через сито, чтобы убрать косточки и остатки кожуры. Верни чистую томатную массу в кастрюлю. Добавь лавровый лист, специи, соль, сахар и уксус. Еще раз провари массу 7-10 минут. Затем убери лавровый лист. Готовый кетчуп разлился в заранее подготовленные банки и закрой крышками.

Теперь у тебя есть отличный домашний кетчуп. Можешь использовать его с мясом, овощами, макаронами и многими другими блюдами. Приятного аппетита!

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